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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:41 Вторник, 18 сентября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 7 по 17 сентября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 10 сентября зарегистрирована малая, 11 сентября умеренная, 13 и 14 сентября снова малая магнитная буря, 17 сентября - возмущенные периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 18-26 сентября солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. На самочувствие метеозависимых людей такая геомагнитная обстановка особого влияния оказывать не должна. Тем не менее, в центральных областях опять повышается атмосферное давление. Людям с сердечно-сосудистыми проблемами медики советуют быть более внимательными к своему самочувствие, а при случаях недомогания вспомнить о рекомендациях врача. / meteonovosti.ru /
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