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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:06 Вторник, 18 сентября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на северо-восточной периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 13..18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и Подмосковье осень проявит в очередной раз свой неустойчивый характер. Атмосферное давление после кратковременного повышение вновь упадет, но будет в пределах привычных значений. Влажность воздуха из-за небольших дождей повысится. А вот температурный режим останется на 3-4 градуса выше характерных сезонных показателей. Колебания основных метеопараметров в период сезонного роста погодообусловленных обострений негативно скажутся на самочувствии большинства метеозависимых людей. Могут обостриться хронические болезни суставов и опорно-двигательного аппарата, обструктивные болезни легких (особенно бронхиальная астма и хронический бронхит). Из-за колебаний атмосферного давления головные и сердечные боли, скачки артериального давления, головокружения могут ощущать люди, склонные к сосудистым реакциям, страдающие различными сердечно-сосудистыми патологиями. / meteonovosti.ru /
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