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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 17 сентября

  Погоду в Москве и области будет определять северо-восточная периферия обширного антициклона с центром над низовьем Дуная. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до 13..15 градусов, по области 11..16. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, относительная влажность воздуха около 40 %. / meteonovosti.ru /
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