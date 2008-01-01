Новости погоды
На Европейском юге комфортная погода
ИА "Метеоновости" / 14:28 Понедельник, 17 сентября
Накануне, в воскресенье 16 сентября, Европейский юг находился в зоне атмосферного фронта с волнами, который и отметился дождями разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами и порывистым ветром. В Ростовской области выпало до 40 мм, в Волгоградской до 18, в Северной Осетии до 32 мм. Наиболее интенсивные осадки были зарегистрированы в Туапсинском районе Краснодарского края, на метеостанции Горный с 6 утра до 17 часов 16 сентября вылилось до 53 мм, на метеостанции Кепша с 7 утра до 16 часов 10 минут и вовсе 123,5 мм, гремели грозы.
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В предстоящие сутки с усилением влияние антициклона с запада, осадков почти не будет, преобладающая температура днем 19..24, на Черноморском побережье до 26 тепла, в горных районах 14..19, в Дагестане местами до +24. Температуры воды 25 градусов.
Бархатный сезон продолжается, / meteonovosti.ru /