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Вокруг Байкала ненастная погода



ИА "Метеоновости" / 13:14 Понедельник, 17 сентября



Накануне территория вокруг Байкала находилась на северной периферии антициклона. Осадков не было, но в ранние утренние часы при малооблачной погоде не обошлось без слабых заморозков, днем воздух заметно прогревался, и среднесуточная температура оказалась не только в пределах многолетних значений, но и превысила ее на пару градусов.



Во вторник в Иркутской области с запада усилится натиск антициклона, который вытеснит фронты в Забайкалье. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах они могут быть сильные. К середине недели, по восточной периферии антициклона будет опускаться холодный воздух. Его вторжение местами будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах сильными и порывистым, до 16 м/с, ветром. Ночью при прояснениях до -4, а днем местами уже до 0 градусов.



Во вторник Забайкалье окажется в зоне атмосферного фронта с волнами, который местами им прольет небольшие дожди при ветре в порывах 11-17 м/с, но еще тепло, до +22 градусов. Однако, уже в среду регион окажется в тыловой части циклона, который не только принесет местами сильные осадки с порывистым ветром, но и затянет холодный воздух. В четверг днем уже не выше 13..15 градусов и с ночными заморозками местами до -3..-5, будут продолжаться осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом и ветром в порывах до 16-20 м/с. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса.



/ meteonovosti.ru /



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