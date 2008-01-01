Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
17 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Вокруг Байкала ненастная погода

ИА "Метеоновости" / 13:14 Понедельник, 17 сентября

  Накануне территория вокруг Байкала находилась на северной периферии антициклона. Осадков не было, но в ранние утренние часы при малооблачной погоде не обошлось без слабых заморозков, днем воздух заметно прогревался, и среднесуточная температура оказалась не только в пределах многолетних значений, но и превысила ее на пару градусов.

Во вторник в Иркутской области с запада усилится натиск антициклона, который вытеснит фронты в Забайкалье. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах они могут быть сильные. К середине недели, по восточной периферии антициклона будет опускаться холодный воздух. Его вторжение местами будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах сильными и порывистым, до 16 м/с, ветром. Ночью при прояснениях до -4, а днем местами уже до 0 градусов.

Во вторник Забайкалье окажется в зоне атмосферного фронта с волнами, который местами им прольет небольшие дожди при ветре в порывах 11-17 м/с, но еще тепло, до +22 градусов. Однако, уже в среду регион окажется в тыловой части циклона, который не только принесет местами сильные осадки с порывистым ветром, но и затянет холодный воздух. В четверг днем уже не выше 13..15 градусов и с ночными заморозками местами до -3..-5, будут продолжаться осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом и ветром в порывах до 16-20 м/с. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+17
Вт.
18 сен.
+16
Ср.
19 сен.
+21
Чт.
20 сен.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -5
Доусон

некомфортное место: Лаппеэнранта
комфортное место: Эль-Пасо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100