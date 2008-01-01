Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:32 Понедельник, 17 сентября
В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15..16 градусов, Северном 15..17 градусов, Северо-восточном 16 градусов, Восточном 15..16 градусов, Юго-восточном 16 градусов, Южном 14..16 градусов, Юго-западном 15..16 градусов, Западном 14..16 градусов, Северо-западном 15..17 градусов.
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В Зеленограде небольшая облачность без осадков, температура воздуха 15 градусов, на территории Новой Москвы солнечно, без осадков, температура воздуха 15..17 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /