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Новости погоды

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Тайфун "MANGKHUT" атакует Юго-Восточную Азию

ИА "Метеоновости" / 12:01 Понедельник, 17 сентября

  В минувшие выходные дни тайфун "MANGKHUT" обрушился всей мощью на Филиппины и юго-восток Китая, куда он принес сильные ливни и ураганные ветры. Скорость ветра вблизи центра превысила 200 километров в час. На Филиппинах погибло более пятидесяти человек.

Следующим на пути тайфуна оказался Гонконг, где порывы ветра достигали 44 метров в секунду. В связи со сложившейся ситуацией закрыты школы, магазины и учреждения, практически парализовано автомобильное движение, прервано паромное сообщение, приостановлены работы на стройках и в порту, а в международном аэропорту отменены все авиарейсы,

Сильные ливни и высокие волны затопили улицы города. Метеорологическая обсерватория повысила уровень штормового предупреждения до максимального - десятого, а местные власти экстренно эвакуировали около тысячи жителей двух рыбацких деревень, расположенных на самом побережье.

Тайфун "MANGKHUT" в 9 часов по московскому времени достиг стадии внетропического циклона (стал тропической депрессией), давление в центре составляет 1001 гПа. / meteonovosti.ru /
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