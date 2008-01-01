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Новости погоды
Тайфун "MANGKHUT" атакует Юго-Восточную Азию
ИА "Метеоновости" / 12:01 Понедельник, 17 сентября
В минувшие выходные дни тайфун "MANGKHUT" обрушился всей мощью на Филиппины и юго-восток Китая, куда он принес сильные ливни и ураганные ветры. Скорость ветра вблизи центра превысила 200 километров в час. На Филиппинах погибло более пятидесяти человек.
Следующим на пути тайфуна оказался Гонконг, где порывы ветра достигали 44 метров в секунду. В связи со сложившейся ситуацией закрыты школы, магазины и учреждения, практически парализовано автомобильное движение, прервано паромное сообщение, приостановлены работы на стройках и в порту, а в международном аэропорту отменены все авиарейсы,
Сильные ливни и высокие волны затопили улицы города. Метеорологическая обсерватория повысила уровень штормового предупреждения до максимального - десятого, а местные власти экстренно эвакуировали около тысячи жителей двух рыбацких деревень, расположенных на самом побережье.
Тайфун "MANGKHUT" в 9 часов по московскому времени достиг стадии внетропического циклона (стал тропической депрессией), давление в центре составляет 1001 гПа. / meteonovosti.ru /
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