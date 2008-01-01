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В Москве Бабье лето продолжается!



ИА "Метеоновости" / 11:32 Понедельник, 17 сентября



погода сохранится.



В минувшее воскресенье серое небо, дожди и дневная прохлада напомнили об осени. Но это была лишь короткая пауза в череде почти летней погоды. На новой неделе погода одарит жителей и гостей московского региона теплом и солнцем, продолжая Бабье лето.



Во вторник со Скандинавии на Архангельскую область нырнет циклон, а его атмосферный фронт заденет север столичного региона. При облачной погоде с прояснениями местами может пройти небольшой дождь. В ранние утренние часы в Москве 9..11, по области до 12, днем в столице 15..17, по области 13..18 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 2-3 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 12-17 м/с.



В среду бразды управления погодой вернутся к Азорскому антициклону. И до конца рабочей недели осадков не ожидается, днем будет солнечно. По ночам в Москве 9..11, днем воздух прогреется до 20..22 градусов. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 5-6 градусов, и будет соответствовать двадцатым числам августа.



Бабье лето в Москве и области продолжается! / meteonovosti.ru /



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