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Новости погоды
В Москве Бабье лето продолжается!
ИА "Метеоновости" / 11:32 Понедельник, 17 сентября
Первая половина сентября порадовала теплом жителей столицы. Средняя температура оказалась самой высокой за последние 70 лет.И на текущей неделе летняя погода сохранится.
В минувшее воскресенье серое небо, дожди и дневная прохлада напомнили об осени. Но это была лишь короткая пауза в череде почти летней погоды. На новой неделе погода одарит жителей и гостей московского региона теплом и солнцем, продолжая Бабье лето.
Во вторник со Скандинавии на Архангельскую область нырнет циклон, а его атмосферный фронт заденет север столичного региона. При облачной погоде с прояснениями местами может пройти небольшой дождь. В ранние утренние часы в Москве 9..11, по области до 12, днем в столице 15..17, по области 13..18 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 2-3 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 12-17 м/с.
В среду бразды управления погодой вернутся к Азорскому антициклону. И до конца рабочей недели осадков не ожидается, днем будет солнечно. По ночам в Москве 9..11, днем воздух прогреется до 20..22 градусов. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 5-6 градусов, и будет соответствовать двадцатым числам августа.
Бабье лето в Москве и области продолжается! / meteonovosti.ru /
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