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На Чукотке обосновалось рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 10:50 Понедельник, 17 сентября



Первая половина сентября в Чукотском автономном округе выдалась рекордно теплой. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5-7, а в отдельные дни и на 10 градусов. В ряде населенных пунктов были зафиксированы рекордно высокие значения. Среди них лидирует Певек, за прошедшие дни сентября 7 раз вносились изменения в инструментальные наблюдения за погодой. Вот и минувшее воскресенье не стало исключением.



Накануне циклон, перемещающийся вдоль арктического побережья Чукотки, охватил его своим теплым сектором, и на большей части округа среднесуточная температура превысила многолетние значения на 4-6, а на арктическом побережье на 8 градусов. В Певеке 16 сентября был зафиксирован очередной рекорд температуры, который составляет +15.9, что выше предыдущего на 3.6 градуса, наблюдавшегося в 2003 году. В Уэлене снова рекордно высокая температура+13.2 градуса, против 2005 года со значением +11.1.



В предстоящие два-три дня на Чукотке местами пройдут дожди, ночью воздух местами прихватит заморозок до -5 градусов, днем 3..8, при прояснениях температура повысится до +15. А это значит, велика вероятность новых рекордно высоких температур. / meteonovosti.ru /



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