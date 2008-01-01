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Новости погоды

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Хроника воскресных московских дождей

ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 17 сентября

  Первая половина сентября в Москве выдалась по-летнему теплой, осадков, практически, не было. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6 градусов.

Но осень решила напомнить о себе. В ночь на воскресенье атмосферный фронт скандинавского циклона накрыл северные и северо-западные районы столичного региона, где и прошли дожди, в Дмитрове они сопровождались грозами. После 9 часов утра наступил небольшой перерыв в дождях. Но уже в 11 часов подоспела основная зона осадков, которая охватила Москву и область.

В период с 11 до 15 часов в столице выпало от 5 до 21 мм. Но больше всего осадков вылилось на восток Москвы, в Измайлово зафиксировано 31 мм, гремели грозы, а на автоматической станции Преображенская 32 мм. На главной метеостанции столицы ВДНХ количество выпавших осадков составило более 50% при месячной норме в 65 мм.

Дожди разной интенсивности и продолжительности прошли и Подмосковье. Основной удар стихии тоже пришелся на восточную половину. В Воскресенске, Железнодорожном, Михнево, Кашире выпало 17-19 мм, на Сергиев Посад вылилось до 23 мм. Местами отмечались грозы.

После длительного периода сухой погоды, дожди пришлись весьма кстати, но это не значит, что в столичный регион резко ворвалась осень. Погода на этой неделе еще порадует теплом и солнцем. / meteonovosti.ru /
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