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Новости погоды

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Из летописи погоды Санкт-Петербурга

ИА "Метеоновости" / 09:53 Понедельник, 17 сентября

  Санкт-Петербург часто называют городом дождей и сырости. Но не всегда это название соответствует действительности. Бывали в Северной столице теплые и погожие дни. Даже в середине сентября. Среднесуточная температура 17 сентября, согласно многолетним значениям, составляет 11,3 градуса. Но такое случается далеко не каждый год. Например, в 1968 году в утренние часы термометры показали -1,5 градуса, а в 1923 и в 1970 годах день был теплым, воздух прогрелся до 21,3 градуса. Но и дожди сильные бывали. В 1919 году в городе выпало до 25,7 мм осадков, при том, что месячная норма составляет 64 мм.

В прошлом, 2017 году, в Санкт-Петербурге было немного теплее, чем обычно бывает в это время года. Ночью температура воздуха составила 9,9 градуса, а днем 16,1, прошел небольшой дождь.

Сегодня днем пройдут дожди, вечером местами ливневого характера, возможны грозы. Ветер в порывах будет усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит 13..15 градусов. / meteonovosti.ru /
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