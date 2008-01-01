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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:56 Понедельник, 17 сентября

  В первый день рабочей недели непогода, связанная с активным атмосферным фронтом, сместится на восток и оставит столичный регион. С запада усилится влияние антициклона, атмосферное давление в Москве и Подмосковье активно подрастет, в середине дня составит 749 мм рт ст., что выше нормального. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 16..18, по области до 13..18 градусов. Северо-западном ветер подует со скоростью 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%.

Колебания атмосферного давления станет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями, склонных к сосудистым реакциям. Люди, входящие в группу риска, могут испытывать головные и сердечные боли, скачки артериального давления, головокружения. Для облегчения симптомов недомогания специалисты рекомендуют по возможности снизить физические нагрузки, принимать препараты, нормализующие артериальное давление, улучшающие сердечную деятельность и успокаивающие нервную системы. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей может стать неустойчивый геомагнитный фон. / meteonovosti.ru /
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