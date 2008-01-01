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Новости погоды

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В Тверской области погода наладится

ИА "Метеоновости" / 14:23 Воскресенье, 16 сентября

  Несмотря на высокий фон атмосферного давления в Центральном районе, коррективы в погоду вносили атмосферные фронты. Именно с ними и были связаны сильные дожди в Тверской области. 15 и в ночь на 16 сентября количество выпавших осадков составило от 10 до18 мм. А это для середины сентября - очень много.

17 сентября погода в Тверской области улучшится, регион окажется в барическом гребне. При переменной облачности осадков не ожидается, лишь ближе к вечеру местами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра 5-10 м/с, температура воздуха в ночные часы 3..8 тепла, днем 14..19 градусов. / meteonovosti.ru /
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