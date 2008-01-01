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Новости погоды

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Краснодарский край во власти стихии

ИА "Метеоновости" / 14:09 Воскресенье, 16 сентября

  Циклоны и атмосферные фронты не оставляют в покое Краснодарский край. Не стал исключением и минувший день, 15 сентября. В большинстве районов края прошли грозовые дожди, местами сильные. В Сочи выпало до 50 мм осадков, в Горном до 54 мм. В Белореченске порывы ветра достигали 26 м/с. А в утренние часы над морем в районе Сочи можно было наблюдать смерчи. Они разрушились над морем, не выходя на сушу.

17 сентября в Краснодарском крае на территории Сочи действует штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений: возможны сильные дожди и ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 22-25 м/с, на водоемах и малых реках ожидаются подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Над Черным морем на участке Магри-Веселое есть опасность возникновения смерчей. Преобладающая температура воздуха ночью 14..19 градусов, днем 21..26. / meteonovosti.ru /
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