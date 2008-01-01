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Новости погоды

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Ливни обрушились на Запорожскую область

ИА "Метеоновости" / 13:46 Воскресенье, 16 сентября

  В Запорожье во второй половине дня 15 и ночью 16 сентября бушевала стихия. Активные атмосферные фронты принесли грозовые дожди и резкий порывистый ветер. Количество осадков было весьма значительным, от 30 до 50 мм в отдельных районах. Но наибольшее количество небесной влаги досталось Бердянску. За неполные 12 часов в городе выпало 112 мм осадков - больше месячной нормы.

Из-за ночного дождя оказалось проблематично передвигаться по дорогам, поскольку дороги оказались под слоем воды. Были подтоплены частные дома.

17 сентября погода на Украине начнет улучшаться, сюда придет антициклон. Лишь в восточных районах, где хозяйничают атмосферные фронты, не исключены дожди и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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