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Ливни обрушились на Запорожскую область



ИА "Метеоновости" / 13:46 Воскресенье, 16 сентября



В Запорожье во второй половине дня 15 и ночью 16 сентября бушевала стихия. Активные атмосферные фронты принесли грозовые дожди и резкий порывистый ветер. Количество осадков было весьма значительным, от 30 до 50 мм в отдельных районах. Но наибольшее количество небесной влаги досталось Бердянску. За неполные 12 часов в городе выпало 112 мм осадков - больше месячной нормы.



Из-за ночного дождя оказалось проблематично передвигаться по дорогам, поскольку дороги оказались под слоем воды. Были подтоплены частные дома.



17 сентября погода на Украине начнет улучшаться, сюда придет антициклон. Лишь в восточных районах, где хозяйничают атмосферные фронты, не исключены дожди и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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