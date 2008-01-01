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В Ставропольском крае погода не сахар



ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 16 сентября



В минувший день, 15 сентября, погодные условия в Ставропольском крае оставляли желать лучшего. Атмосферные фронты, пересекавшие регион, показали, на что они способны. В отдельных районах прошли ливневые дожди, количество выпавших осадков достигло 32-36 мм. Гремели грозы, выпал град, диаметр градин достигал 6 мм. А ветер в порывах усиливался до 27 м/с. Температура была высокой, на 3-4 градуса выше привычных значений. Днем воздух прогревался до 30..32 градусов.



17 сентября влияние циклонического вихря и его атмосферных фронтов в регионе сохранится. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, возможны шквалистые усиления до 25 м/с. Температура воздуха ночью 12..17 градусов, днем 18..23, местами до 28. / meteonovosti.ru /



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