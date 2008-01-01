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Новости погоды

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В Иркутской области заморозки

ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 16 сентября

  Заморозки начались в Иркутской области неделю назад. Сначала подмораживало в северных районах области, а затем заморозки добрались и до центральных. А на севере области ночи становятся всё холоднее. 16 сентября под утро воздух остыл до -4 градусов.

17 сентября в регионе сохранится влияние антициклона. По северу, где хозяйничают атмосферные фронты, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, на юге осадков не ожидается. Утром при прояснении образуется туман. В западных районах ветер в порывах будет усиливаться до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3..+8 градусов, при прояснении возможны заморозки до 0..-4 градусов. А днем по-прежнему тепло, 15..20 градусов, местами 8..13. / meteonovosti.ru /
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