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На Чукотке снова рекорд



ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 16 сентября



Среднесуточная температура воздуха на Чукотке превышает привычные значения на 4-6 градусов. Теплый воздух поступает в регион с южными циклонами. И снова не обошлось без температурных рекордов. В Уэлене 15 сентября воздух прогрелся до 15,2 градуса. И это заметно выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1986 году. Тогда было 11,3 градуса.



17 сентября циклонический вихрь сохранит влияние на Чукотке, на большей части территории округа пройдут дожди, на побережье местами туман. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с. Преобладающая температура воздуха 4..9 градусов, ночью местами -2..+3, днем до 9..14. Вероятно, будет установлен еще один рекорд. / meteonovosti.ru /



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