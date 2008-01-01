

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:35 Воскресенье, 16 сентября



К Москве приблизился холодный атмосферный фронт, начался дождь. Температура в городе понизилась и составляет 14,6 градуса - по данным станции ВДНХ. На Балчуге немного теплее, 15,4 градуса. Относительная влажность воздуха повысилась до 86 %. Атмосферное давление 744 мм рт. ст. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



