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ИА "Метеоновости" / 12:35 Воскресенье, 16 сентября
К Москве приблизился холодный атмосферный фронт, начался дождь. Температура в городе понизилась и составляет 14,6 градуса - по данным станции ВДНХ. На Балчуге немного теплее, 15,4 градуса. Относительная влажность воздуха повысилась до 86 %. Атмосферное давление 744 мм рт. ст. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /
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