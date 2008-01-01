

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон доберется до Северо-Западного района



ИА "Метеоновости" / 11:04 Воскресенье, 16 сентября



Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Северо-Западном районе 17 сентября. Регион окажется в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. Дожди начнутся ночью в Ленинградской области. Днем ожидаются небольшие и умеренные дожди, в Ленинградской области местами ливни. Ожидается ветреная погода. В Ленинградской области местами порывы ветра будут усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха в ночные часы 2..7 градусов, в Ленинградской области местами до 12. Днем термометры покажут 13..18 тепла. 18 сентября погода начнет налаживаться. В Северо-Западном районе местами пройдут кратковременные дожди. Отдельные порывы ветра в Ленинградской области достигнут 10-15 м/с. Преобладающая температура ночью 6..11 градусов, в Новгородской области +1..+6. Днем воздух прогреется до 13..18 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



