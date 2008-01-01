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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:45 Воскресенье, 16 сентября

  Атмосферное давление в столице начало падать - сказывается влияние циклонического вихря с севера. Небо затянуто облаками, идет моросящий дождь. Атмосферное давление составляет 744 мм рт. ст., что в пределах нормы. Температура воздуха на главной станции ВДНХ 16,7 градуса, в центре города теплее. Относительная влажность воздуха 65 %. И ни дуновения. / meteonovosti.ru /
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