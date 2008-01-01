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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:40 Воскресенье, 16 сентября



Во второй половине сентября осень наконец-то пришла в Москву. Сразу заявила о себе дождями и похолоданием. Что и не удивительно, ведь погодные условия меняются и власть над погодой переходит от антициклона к барической ложбине. Но погода в столице всегда найдет, чем удивить. То ранними заморозками, то летним теплом, а иной раз и ливневыми дождями. Например, в 1981 году за сутки выпало 29,9 мм осадков, чуть меньше половины месячной нормы. Как правило, сильные осадки бывают связаны с циклоном и атмосферными фронтами. А если приходит циклон, то атмосферное давление падает. До рекордных 963,9 гПа упало давление в 1977 году, установив таким образом не только рекорд дня, но и рекорд месяца, который повторился в 2013 году, но уже 24 сентября. Ранними заморозками запомнился 1930 год. Утром 16 сентября термометры показали -1,4 градуса. А 1955 год приготовил сюрприз - июльское тепло. Воздух в городе прогрелся до 27,3 градуса.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха была на 2,5 градуса выше привычных значений. Ночью термометры показали 11,3 градуса, днем было 16,5 градуса. При переменной облачности осадков не наблюдалось. / meteonovosti.ru /



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