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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:47 Воскресенье, 16 сентября



В Москве и области погода вновь испортится - на фоне значительного понижения давления пройдут дожди, усилится ветер и станет немного прохладнее, впрочем, температурный фон останется выше климатической нормы (на 3 градуса). Колебания метеопараметров в совокупности с неустойчивым геомагнитным фоном станут нагрузочным фактором для большинства метеозависимых людей. Особенно нелегко придется лицам с пониженным или высоким артериальным давлением, вегето-сосудистой дистонией, склонным к спастическим реакциям, страдающим ишемией. Ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди, у которых в осеннюю непогоду начинают болеть суставы, появляется скованность и обостряются болезни опорно-двигательного аппарата, особенно воспалительного и дегенеративного характера. Из-за непогоды увеличивается риск сезонных обострений болезней желудка, кожных патологий и конечно хронических заболеваний органов дыхания. / meteonovosti.ru /



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