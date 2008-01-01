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Атмосферные фронты прогулялись по Ханты-Мансийскому округу



ИА "Метеоновости" / 13:52 Суббота, 15 сентября



В минувший день, 14 сентября, неспокойная погода была в восточных районах Ханты-Мансийского округа. И виной тому - тыловая часть циклонического вихря и атмосферные фронты, пересекавшие регион. Почти повсеместно прошли дожди различной интенсивности, на востоке - сильные. В ночь с 14 на 15 сентября в Радужном выпало до 19 мм осадков, а в Корликах до 22 мм.



16 сентября погода в регионе начнет меняться, циклонический вихрь переместится на восток, его место займет обширный антициклон. Но и атмосферные фронты скажут свое слово. В Ханты-Мансийском автономном округе местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 10-15 м/с. Температура воздуха в ночные часы 5..10 градусов, местами -1..+4. Днем термометры покажут 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /



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