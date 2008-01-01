|
|
|
Новости погоды
В Центральном районе погода испортится
ИА "Метеоновости" / 13:27 Суббота, 15 сентября
Погода в Центральном районе переменчивая. С одной стороны, в большинстве областей атмосферное давление высокое и осадков мало, поскольку регион находится в антициклоне. А с другой стороны, в формирование погоды вмешиваются атмосферные фронты. Поэтому без осадков не обходится. Сильные дожди прошли 14 сентября в Орловской (до 15 мм) и в Брянской (до 30 мм) областях.
16 сентября погода в Центральном районе будет определяться барической ложбиной и атмосферными фронтами. Пройдут дожди различной интенсивности, в южных областях местами сильные и с грозами. Днем термометры покажут 12..17 градусов, на юге 18..23 градуса. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.