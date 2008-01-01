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Новости погоды

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В Центральном районе погода испортится

ИА "Метеоновости" / 13:27 Суббота, 15 сентября

  Погода в Центральном районе переменчивая. С одной стороны, в большинстве областей атмосферное давление высокое и осадков мало, поскольку регион находится в антициклоне. А с другой стороны, в формирование погоды вмешиваются атмосферные фронты. Поэтому без осадков не обходится. Сильные дожди прошли 14 сентября в Орловской (до 15 мм) и в Брянской (до 30 мм) областях.

16 сентября погода в Центральном районе будет определяться барической ложбиной и атмосферными фронтами. Пройдут дожди различной интенсивности, в южных областях местами сильные и с грозами. Днем термометры покажут 12..17 градусов, на юге 18..23 градуса. / meteonovosti.ru /
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