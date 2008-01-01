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Новости погоды

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На Северном Кавказе дожди и грозы

ИА "Метеоновости" / 13:02 Суббота, 15 сентября

  Северный Кавказ в минувший день, 14 сентября, оказался в барической ложбине, в зоне действия атмосферных фронтов. Здесь прошли сильные грозовые дожди, дул резкий порывистый ветер. Количество выпавших осадков достигло 47 мм. А порывы ветра достигали 12-17 м/с. И было очень тепло, на черноморском побережье до 32 градусов.

16 сентября погоду в регионе будут определять атмосферные фронты циклона, который переместится из Крыма в Ростовскую область. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, в Краснодарском крае местами отдельные сильные дожди, и ливни с градом. Шквалистый ветер до 20-25 м/с. На малых реках юго-востока и юго-запада края ожидается подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Над акваторией Черного моря от Анапы да Магри есть опасность формирования смерчей. Температура воздуха ночью на черноморском побережье 15..20 градусов, местами до 10, днем 20..25. / meteonovosti.ru /
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