Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
15 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:36 Суббота, 15 сентября

  В столице погода очень мало похожа на осеннюю. Светит солнце, на небе видны облака верхнего яруса. Что и не удивительно, ведь погоду в Москве определяет антициклон. Атмосферное давление несколько выше привычных значений, 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 43 %. Безветренно и очень тепло. На главной станции ВДНХ воздух прогрелся до 20,6 градуса. В центре города еще теплее, 22 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+23
Вс.
16 сен.
+16
Пн.
17 сен.
+17
Вт.
18 сен.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Басра		 -5
Форт-Нельсон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Эль-Пасо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100