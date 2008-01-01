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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:36 Суббота, 15 сентября



В столице погода очень мало похожа на осеннюю. Светит солнце, на небе видны облака верхнего яруса. Что и не удивительно, ведь погоду в Москве определяет антициклон. Атмосферное давление несколько выше привычных значений, 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 43 %. Безветренно и очень тепло. На главной станции ВДНХ воздух прогрелся до 20,6 градуса. В центре города еще теплее, 22 градуса. / meteonovosti.ru /



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