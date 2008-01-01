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Новости погоды

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Ливневые дожди обрушились на Крым

ИА "Метеоновости" / 12:23 Суббота, 15 сентября

  Атмосферные фронты не оставляют в покое полуостров Крым. Именно с ними здесь были связаны сильные ливни и грозы. В ночь с 14 на 15 сентября погода в Крыму была далека от идеальной. Количество осадков в Симферополе составило 38 мм, в Джанкое 37 мм. И такие значения сопоставимы с месячной нормой. В Симферополе месячная норма составляет 42 мм, а в Джанкое всего 28 мм. Ветер в порывах усиливался до 20 м/с.

Ночью 16 сентября циклонический вихрь, проливавший дожди, отправится в Ростовскую область. Но погода существенно не улучшится, с севера приближается холодный атмосферный фронт. Ожидаются дожди, местами сильные. Днем местами дожди и грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 11...16 градусов, на побережье 17...19, днем 20...25, в горах 13...18 градусов. / meteonovosti.ru /
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