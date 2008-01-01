Новости погоды
В Скандинавии снова ненастно и ветрено
ИА "Метеоновости" / 11:54 Суббота, 15 сентября
Скандинавский полуостров оказался на пути следования активных циклонических вихрей с Северной Атлантики. И вновь не обошлось без сильных дождей и резкого порывистого ветра. Во второй половине дня 14 сентября и ночью 15 сентября в Норвегии выпало до 23 мм осадков, а порывы ветра на побережье достигали 21-26 м/с. В Швеции ветер был сильнее, до 28 м/с, а осадков выпало меньше, чем в соседней Норвегии, до 19 мм.
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На улучшение погоды в ближайшие дни рассчитывать не приходится. Циклонический вихрь переместится из центра Скандинавии на Кольский полуостров, уступая место барическому гребню. Но уже совсем скоро к Скандинавскому полуострову приблизится очередной североатлантический циклон.
16 сентября в Норвегии и в Швеции дождливо и ветрено. Скорость ветра составит 10-15 м/с, в порывах до 17-22 м/с. Преобладающая температура воздуха в Норвегии 10..15 градусов, в Швеции теплее, 12..17. / meteonovosti.ru /