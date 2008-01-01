Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
15 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Скандинавии снова ненастно и ветрено

ИА "Метеоновости" / 11:54 Суббота, 15 сентября

  Скандинавский полуостров оказался на пути следования активных циклонических вихрей с Северной Атлантики. И вновь не обошлось без сильных дождей и резкого порывистого ветра. Во второй половине дня 14 сентября и ночью 15 сентября в Норвегии выпало до 23 мм осадков, а порывы ветра на побережье достигали 21-26 м/с. В Швеции ветер был сильнее, до 28 м/с, а осадков выпало меньше, чем в соседней Норвегии, до 19 мм.

На улучшение погоды в ближайшие дни рассчитывать не приходится. Циклонический вихрь переместится из центра Скандинавии на Кольский полуостров, уступая место барическому гребню. Но уже совсем скоро к Скандинавскому полуострову приблизится очередной североатлантический циклон.

16 сентября в Норвегии и в Швеции дождливо и ветрено. Скорость ветра составит 10-15 м/с, в порывах до 17-22 м/с. Преобладающая температура воздуха в Норвегии 10..15 градусов, в Швеции теплее, 12..17. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+23
Вс.
16 сен.
+16
Пн.
17 сен.
+17
Вт.
18 сен.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Басра		 -5
Форт-Нельсон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Эль-Пасо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100