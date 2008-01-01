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Сильный дождь прошел в Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 11:30 Суббота, 15 сентября



В тылу циклонического вихря, пришедшего из Китая, оказался Забайкальский край. Температура воздуха в большинстве районов понизилась, прошли дожди, в отдельных районах сильные. Количество выпавших в ночь с 14 на 15 сентября осадков достигло 42 мм. Но только дождями циклон не ограничился. На смену ему уже идет антициклон, перепады давления между этими атмосферными образованиями очень велики, из-за чего велика и скорость ветра. Сильный ветер бушевал в южных районах, скорость его составила 15-20 м/с, а отдельные порывы достигали 27 м/с.



16 сентября погоду в Забайкальском крае будет определять барический гребень, но неустойчивость на больших высотах сохранится: местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. В отдельных районах ветер будет усиливаться до 10-15 м/с. Ночью термометры покажут 0..-5 градусов, местами 0..+5. Днем воздух прогреется до 15..20 градусов, местами лишь до 8..13. / meteonovosti.ru /



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