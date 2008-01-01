Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
15 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильный дождь прошел в Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 11:30 Суббота, 15 сентября

  В тылу циклонического вихря, пришедшего из Китая, оказался Забайкальский край. Температура воздуха в большинстве районов понизилась, прошли дожди, в отдельных районах сильные. Количество выпавших в ночь с 14 на 15 сентября осадков достигло 42 мм. Но только дождями циклон не ограничился. На смену ему уже идет антициклон, перепады давления между этими атмосферными образованиями очень велики, из-за чего велика и скорость ветра. Сильный ветер бушевал в южных районах, скорость его составила 15-20 м/с, а отдельные порывы достигали 27 м/с.

16 сентября погоду в Забайкальском крае будет определять барический гребень, но неустойчивость на больших высотах сохранится: местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. В отдельных районах ветер будет усиливаться до 10-15 м/с. Ночью термометры покажут 0..-5 градусов, местами 0..+5. Днем воздух прогреется до 15..20 градусов, местами лишь до 8..13. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+23
Вс.
16 сен.
+16
Пн.
17 сен.
+17
Вт.
18 сен.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Басра		 -5
Форт-Нельсон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Эль-Пасо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100