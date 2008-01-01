

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон хозяйничает на Чукотке



ИА "Метеоновости" / 11:01 Суббота, 15 сентября



Чукотский полуостров оказался во власти активного циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Циклонический вихрь пришел на Чукотку с юга, поэтому температура здесь сейчас относительно высокая, на 4-6 градусов выше привычных значений. Не обошлось без дождей и ветра. 14 и в ночь на 15 сентября порывы ветра достигали 23 м/с, а количество выпавших осадков в отдельных районах составило 21 мм.



16 сентября циклонический вихрь начнет постепенно смещаться далее на север. Местами пройдут дожди, ночью на западе округа с мокрым снегом. На побережье морей местами туман. Ветер будет усиливаться до 8-13 м/с, на побережье порывы его достигнут 15-20 м/с. Преобладающая температура воздуха 7..12 градусов, ночью местами -3..+2 градуса, а днем в отдельных районах воздух прогреется до 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



