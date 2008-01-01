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ИА "Метеоновости" / 10:42 Суббота, 15 сентября
Погодные условия в столице определяет антициклон. На небе видны редкие облака. Относительная влажность воздуха составляет 51%. Атмосферное давление чуть выше привычных значений, 751 мм рт. ст. А воздух прогрелся до вполне комфортных 20,2 градуса. На Балчуге на градус теплее, в Немчиновке на 2 градуса свежее. На улицах города безветренно. / meteonovosti.ru /
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