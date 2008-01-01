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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:35 Суббота, 15 сентября

  Сентябрь достиг середины, но погода в Москве и области об осенней поре напоминает лишь холодными ночами. В дневные часы воздух успевает прогреваться до вполне комфортных значений. 15 сентября погода подарит еще один погожий денек. Инициативу в свои руки вновь возьмет антициклон. Он исключит дожди и повысит дневную температуру до +20 градусов. Ее среднесуточное значение ожидается почти на 4 градуса выше нормы. Но за весь ряд метеорологических наблюдений погода в этот день была самой разнообразной, то баловала редким теплом, то огорчала ранними заморозками.

Самым теплым сегодняшний день отмечался в далеком 1903 году, когда в дневные часы воздух прогрелся до +239 градусов и теплее с тех пор в этот день ни разу не было.

А рекорд минимальной температуры принадлежит 1930 году, под утро отмечалось -1.3 градуса.

Сильными дождями отметился сегодняшний день в 1993 году, на Московскую землю вылилось 23.7 мм осадков при месячной норме 65 мм. / meteonovosti.ru /
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