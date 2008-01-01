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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:45 Суббота, 15 сентября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градусов. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.

В Москве и области хоть и чувствуется дыхание осени, погода еще довольно комфортная, без резких перепадов метеопараметров. Температура воздуха на 3-4 градуса выше нормы, содержание кислорода в пределах нормы. Атмосферное давление существенно не изменится, оставаясь немного выше нормы, что может стать нагрузочным фактором для людей с высоким артериальным давлением, вегето-сосудистой дистонией, для лиц, склонных к спастическим реакциям.

Однако, для каждого сезона года характерны свои особенности. Осенью более ощутимы перепады метеопараметров, более чаще формируются биотропные погодные условия. Для практически здоровых и не метеочувствительных людей это связано лишь с необходимостью одеться по погоде и не забыть зонт. Гораздо сложнее метеочувствительным людям, у которых на осеннюю непогоду начинают болеть суставы, появляется скованность и обостряются болезни опорно-двигательного аппарата, особенно воспалительного и дегенеративного характера. Это могут быть и сезонные обострения болезней желудка, почек, кожные патологии и конечно хронические болезни органов дыхания. Поэтому не стоит забывать о сезонной профилактике и лечении, которое нужно проводить в начале осеннего сезона по рекомендации лечащих врачей.



15 сентября геомагнитный фон преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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