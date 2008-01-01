

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атлантика поливает дождями европейский север



ИА "Метеоновости" / 13:11 Пятница, 14 сентября



Антициклоны, облюбовавшие среднюю полосу России, встали прочным заслоном на пути атлантических вихрей. Последним остается поливать дождями лишь северные территории. В минувшие сутки центр очередного циклона располагался над Архангельском. Именно здесь и прошли наиболее интенсивные осадки. В области выпало до 37 мм. В Республике Коми циклон пополнил сентябрьскую копилку осадков на 20 мм, прогремели грозы, а в Ненецком автономном округе - на 15 мм.



Циклон смещается на восток и сегодня его центр приблизится к Салехарду, а атмосферные фронты протянутся через Урал и всю территорию Западной Сибири. Пройдут дожди разной интенсивности, прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 17-22 м/с.



В субботу вихрь переберется в Восточную Сибирь. Сильные осадки, уже не только в виде дождя, но и вперемежку с мокрым снегом, ожидаются в Туруханском районе. Местами установится временный снежный покров. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



