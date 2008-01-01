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Новости погоды

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Где температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 12:11 Пятница, 14 сентября

  Атлантические циклоны, выбрав своим маршрутом северные территории, надежно защищают европейские государства, а также наших западных соседей, Беларусь и Украину, от вторжения холодных ветров. Воздух в дневные часы здесь прогревается до летних значений температуры. Так в минувшие сутки в ряде городов температура установила новые рекордные значения. В Житковичах, что в Гомельской области Республики Беларусь, она повысилась до +28.5, оставив позади рекорд 1937 года (+28.0), в Гомеле максимальная температура составила +27.4 и предыдущий рекорд, +27.3, остался в 1994 году, в Ровно, на севере Украины, воздух прогрелся до +28.6, обновив рекорд 2016 года со значением +28.0.

В Польше городом-рекордсменом стал Краков, 13 сентября здесь зафиксировано +28.1 (предыдущий рекорд, +27.5, был установлен в 2016 году. / meteonovosti.ru /
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