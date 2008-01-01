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Неблагоприятная погода на европейском юге



ИА "Метеоновости" / 11:59 Пятница, 14 сентября



сезона омрачают коварные циклоны. Уже сегодня очередной вихрь напомнит о себе ухудшением погоды. В Краснодарском крае ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с. На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, юго-восточной и юго-западной территориях края и черноморского побережья (от Анапы до поселка Веселое, расположенного на границе с Абхазией) ожидается подъем уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в предгорной и горной зоне - сход селей. Над акваторией Черного моря имеется опасность формирования смерчей.



В субботу циклон будет кружить над низовьем Волги и Дона, увлекая за собой и неблагоприятную погоду. В Ростовской, Волгоградской областях и в Ставрополье ожидаются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.



Через Краснодарский край протянется фронтальная система, связанная с циклоном, а значит, ливни, грозы и порывистый ветер сохранятся и здесь. Температура воздуха останется на 2-4 градуса выше нормы. / meteonovosti.ru /



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