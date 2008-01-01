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Новости погоды

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На юге Центрального округа продолжается лето

ИА "Метеоновости" / 11:53 Пятница, 14 сентября

  Сентябрьская погода продолжает радовать жителей европейской территории теплой погодой. Не стал исключением и прошедший день. На всей территории среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы. Центр очага положительной аномалии сформировался над югом нечерноземной зоны и над Черноземьем. Здесь среднесуточная температура опережает норму аж на 8 градусов! День 13 сентября ознаменовался новыми температурными рекордами.

Он был вновь установлен в Орле, воздух прогрелся до +27.9 градусов, прежний рекорд (+27.2) остался в 1954 году.

Кстати в Орле всего за 13 сентябрьских дней температура пятый раз преодолевает рекордную планку. Но рекорд месяца со значением +30.7 градусов пока остается в 2008 году.

В субботу на юге нечерноземной зоны (в Орловской и Брянской областях) прошумят ливни с грозами и порывистым ветром, при дневной температуре около 25 градусов. А в Черноземье осадков не ожидается и +23,+28, а местами и до 30 градусов.



Однако такая жара и отсутствие осадков опасны усугублением и без того высокой пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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