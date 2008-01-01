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Новости погоды

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На юго-восток Сибири спешит зима

ИА "Метеоновости" / 11:32 Пятница, 14 сентября

  Иркутскую область в минувшие сутки поделили между собой антициклон, вольготно расположившийся над крайним югом сибирских простор и циклон, смещающийся вдоль Амура с запада на восток. В восточной половине Иркутской области день выдался дождливым. Местами здесь выпало до 21 мм осадков, а порывы ветра достигали 25 м/с. Температура воздуха была близка к обычной для этой поры.

В западной половине области антициклон расчистил небо от облаков, в ночные часы воздух стал интенсивно выхолаживаться и температура воздуха преодолела нулевую отметку в сторону отрицательных значений. Причем небольшие морозы отмечались не только на севере области, где температура достигала -7 градусов, но и в южных районах. Так, в Иркутске минувшей ночью воздух остыл до -4 градусов.

До -5,-7 градусов было и на крайнем юге Бурятии, а вот в северных районах республики температура понизилась лишь до 0 градусов.

Тепло на юго-восток Сибири вернется лишь в воскресенье и в начале следующей недели. Угроза заморозков минует, но ненадолго. К середине недели температура воздуха в Иркутской области вновь ожидается ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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