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Новости погоды

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На Дальнем Востоке активизируются циклоны

ИА "Метеоновости" / 10:43 Пятница, 14 сентября

  В завершении рабочей недели в большинстве районов Дальневосточного округа отмечалась спокойная погода, и лишь на юге виновником непогоды стал активный циклон. Его центр перемещался вдоль Амура и охватил своим влиянием большинство южных территорий, где прошли дожди разной интенсивности.

Самые сильные осадки отмечались в Амурской области, оказавшейся вблизи центра вихря и в Хабаровском крае. В Амурской области выпало до 25 мм осадков, в Хабаровском крае до 30 мм, в отдельных районах прогремели грозы.

В выходные дни циклон будет медленно смещаться на северо-восток. В Амурской области сохранятся сильные ливни с грозами и усилением ветра до 22 м/с. В Хабаровском крае ненастье придется в основном на северные районы и здесь пройдет сильный дождь.

Еще один циклонический вихрь пожалует в выходные дни на северо-восток Дальневосточного округа. В Чукотском а.о. ожидаются сильные дожди, на побережье усиление ветра до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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