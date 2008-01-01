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Новости погоды
В Крыму снова штормовая погода
ИА "Метеоновости" / 09:25 Пятница, 14 сентября
На Черное море вышел южный циклон. В первую очередь он станет причиной штормовой погоды в Крыму, где будет хозяйничать несколько дней. На полуострове опять ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, северо-восточный ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с.
Ухудшения погодных условий ожидается и на черноморском побережье Краснодарского края, к субботе непогода распространится на весь Южный округ. / meteonovosti.ru /
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