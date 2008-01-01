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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:00 Пятница, 14 сентября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться вдали от активных атмосферных фронтов. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 15..20 градусов. Ветер западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

Погода в Московском мегаполисе уже перестроится и будет больше похожа на осеннюю. Температурно - влажностный режим будет близок по метеопараметрам к климатическим показателям, содержание кислорода также будет нормальным. Для большинства людей ничего необычного в такой перестройке не будет и на самочувствии не скажется. Однако, для метеозависимых, особенно с "букетом" хронических заболеваний осенняя перестройка в погоде может вызывать обострения, так называемых, сезонных заболеваний. В первую очередь это заболевания суставов воспалительного и дегенеративного характера, после травм и перенесенных операций на суставах, влажно- прохладная погода может стать причиной появления скованности, усиления болей, которые сопровождаются общим ухудшением самочувствия. Стоит сказать и о сезонном обострении бронхо-легочной патологии, язвенной болезни желудка, многих кожных заболеваний. Еще одним неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов, с частыми приступами мигрени и вегетативными расстройствами остается высокое атмосферное давление. Не стоит забывать о препаратах нормализующих артериальное давление, улучшающих сердечную и нервную систему. / meteonovosti.ru /
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