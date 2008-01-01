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Циклон принесет на север Сибири осадки и похолодание



ИА "Метеоновости" / 15:43 Четверг, 13 сентября



Чрезвычайно активный циклон с севера ЕТР перемещается на север Западной Сибири, его центр в пятницу ожидается в районе Салехарда. Этот циклон на Европейской территории устроил первые пробы осени, а на севере Сибири может и снежком посыпать. Влияние вихря уже ощущается на Ямале, там ветер в порывах усиливается до 20-22 м/с. Ветреная погода сохранится в пятницу практически на всей территории Ямало-Ненецком округа.



В округе ближайшей ночью при прохождении теплого фронта и фронта окклюзии пройдут обильные осадки, местами ожидается мокрый снег. Мокрый снег может отмечаться местами в ночные часы и в Ханты-Мансийском округе. И в субботу эти территории Западной Сибири останутся во власти ненастного циклона.



В воскресенье вихрь двинется в Красноярский край, а автономные округа окажутся в его тыловой части. В тылу циклона с сильными северными и восточными ветрами будет поступать холодный воздух из Арктики, на севере Западной Сибири ожидается некомфортная, холодная, ветреная погода, особенно в Ямало-Ненецком округе, где осадки будут выпадать временами в виде мокрого снега. / meteonovosti.ru /



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