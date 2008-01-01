Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
13 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон принесет на север Сибири осадки и похолодание

ИА "Метеоновости" / 15:43 Четверг, 13 сентября

  Чрезвычайно активный циклон с севера ЕТР перемещается на север Западной Сибири, его центр в пятницу ожидается в районе Салехарда. Этот циклон на Европейской территории устроил первые пробы осени, а на севере Сибири может и снежком посыпать. Влияние вихря уже ощущается на Ямале, там ветер в порывах усиливается до 20-22 м/с. Ветреная погода сохранится в пятницу практически на всей территории Ямало-Ненецком округа.

В округе ближайшей ночью при прохождении теплого фронта и фронта окклюзии пройдут обильные осадки, местами ожидается мокрый снег. Мокрый снег может отмечаться местами в ночные часы и в Ханты-Мансийском округе. И в субботу эти территории Западной Сибири останутся во власти ненастного циклона.

В воскресенье вихрь двинется в Красноярский край, а автономные округа окажутся в его тыловой части. В тылу циклона с сильными северными и восточными ветрами будет поступать холодный воздух из Арктики, на севере Западной Сибири ожидается некомфортная, холодная, ветреная погода, особенно в Ямало-Ненецком округе, где осадки будут выпадать временами в виде мокрого снега. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+18
Пт.
14 сен.
+21
Сб.
15 сен.
+23
Вс.
16 сен.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Басра		 -6
Оймякон

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Чиуауа

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100