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Новости погоды

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Грозы на севере Европейской России

ИА "Метеоновости" / 15:03 Четверг, 13 сентября

  На территории ЕТР самая неспокойная и некомфортная погода в прошедшие сутки отмечалась на севере и северо-западе. В эту часть Европейской России примчался глубокий североатлантический циклон. Он прибыл из Скандинавии на Кольский полуостров уже очень глубоким вихрем, но давление в его центр продолжало падать. Таких глубоких и активных циклонов в северной половине ЕТР в эту осень еще не было. Этот циклон продолжает быстро перемещаться по северным регионам Европейкой России, сея дожди и разгоняя ветры в порывах до 20-23 м/с.

В минувшие сутки в Карелии выпало местами до 28 мм осадков, в Архангельской области до 29 мм. Сильные дожди отмечались в Ленинградской области (местами выпало 15 мм осадков), на Вологодскую область пролилось до 19 мм небесной влаги. Дожди продолжаются от Белого моря до востока Республики Коми.

Но не ветры и дожди удивили синоптиков, а грозы, гремевшие вечером 12 и ночью 13 сентября на севере Европейской России. Отмечались они при прохождении атмосферных фронтов циклона в Архангельской области, в Ненецком автономном округе.

Этот циклон к субботе ожидается в Красноярском крае и на всем его пути ожидаются через север Западной Сибири ожидаются обильные осадки, сильные ветры, местами будут греметь грозы. / meteonovosti.ru /
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