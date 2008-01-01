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В Москве в выходные и холодные ночи, и дождь



ИА "Метеоновости" / 13:05 Четверг, 13 сентября



антициклона и заметной перемене погоды отчетливо осознали, что смена сезона неизбежна. Это были первые пробы осени, но и в предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье погода будет по-осеннему неустойчивой, а ночи ожидаются прохладные. Однако в целом средняя за сутки температура воздуха будет выше климатической нормы для середины сентября на 2-4 градуса.



В эти сроки в средней полосе ЕТР часто устанавливается сухая, солнечная и теплая погода, обусловленная выходом в наши широты с юго-запада азорского антициклона: период "бабьего лета". Но в этом году синоптическая ситуация будет другая: антициклон, действительно, идет в центр ЕТР, он движется с запада. Но этот вихрь довольно прохладный, маломощный и быстро покинет столичный регион, в воскресенье от него уже и следа не останется.



В пятницу в столичном регионе без осадков, давление подрастет, в середине дня оно будет на несколько единиц выше нормального, осадков не ожидается. Ночью в столице около 10 градусов, по области от 7 до 12, местами до 3 градусов, холоднее всего, как и положено, на севере Подмосковья. Днем 14 сентября при переменной облачности в Москве 18..20, в Подмосковье 15..20 градусов, ветер западный 5-10 м/с.



В ночь на субботу прохладно, от 7 до 12, местами по области до +3 градусов, в Москве по-прежнему около 10 градусов. Днем станет больше облаков, это будет сказываться влияние атмосферного фронта с юга. В южных районах Подмосковья и в Москве может отмечаться небольшой дождь. В Москве 18..20, по области 15..20 градусов, ветер изменит направление на юго-восточное, днем он будет дуть с силой 5-10 м/с.



В воскресенье будет преобладать облачная погода, атмосферные фронты пойдут с запада и юго-запада, ночью дождь пройдет местами, а днем осадки ожидаются повсеместно. Ветер снова повернет на западные румбы, днем усилится до 5-10 м/с. В Москве максимальная температура 15..17 градусов, по области от 12 до 17 градусов. / meteonovosti.ru /



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