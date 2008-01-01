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Новости погоды
В Ленинградской области сильный ветер и грозы
ИА "Метеоновости" / 11:57 Четверг, 13 сентября
Атлантический циклон из Скандинавии, продолжал углубляться, двигаясь на Белое море. Перепады давления между его центром и периферией были очень большими. В Ленинградской области приближение циклона сказалось резким падением атмосферного давления, в первой половине дня 12 сентября оно понижалось на 1-2 мм за час.
Значительные перепады давления и прохождение холодного фронта спровоцировали продолжительное усиление ветра западной четверти: в Ленинградской области местами ветер днем и вечером в течение 6-9 часов усиливался до 21 м/ч.
Сильный ветер до 20 м/с сохранялся местами по области прошедшей ночью и ранним утром 13 сентября, Ленинградская область оказалась в тылу атлантического циклона. В это время по территории области проходил вторичный холодный фронт, на котором местами прогремели грозы. / meteonovosti.ru /
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