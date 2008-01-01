

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды 13 сентября



ИА "Метеоновости" / 11:27 Четверг, 13 сентября



В столичном регионе осень начала робко заявлять о себе. Хотя в начале сентября температура воздуха была выше привычных значений, а осадков не было вовсе. И лишь в ночные часы можно было почувствовать, что осень близко: за длинную ночь температура воздуха успевала заметно понизится. Однако в минувшие сутки сильный ветер, а потом и холодный фронт, еще не покинувший окончательно столичный регион, устроили более серьезную репетицию осени.



Случались годы в Москве и в Подмосковье, когда осень задерживалась и на более поздний срок. В 1909 году днем 13 сентября термометры показали температуру 27,4 градуса. Как в июле. Но и холодами эти дни сентября могли удивить: в 1930 году под утро подмораживало до -2,1 градуса. И такая температура больше соответствует октябрю. Не обходилось и без проливных дождей. В 1963 году выпало 15,3 мм осадков. В 1979 году ветер в порывах усиливался до 15 м/с. А в 1975, 1976 и в 1985 годах над Москвой стелился ранним утром 13 сентября стелился густой осенний туман.



В прошлом, 2017 году, в этот день в столице было теплее, чем в нынешнем году. Среднесуточная температура воздуха была на 7,5 градуса выше характерных значений. Ночью термометры показали 13,6 градуса, днем воздух прогрелся до 22, 9 градуса, но прошел моросящий дождь.



Сегодня днем при облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь, западный ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, воздух прогреется до 18..20 градусов. За последний час ветер усиливался в порывах до 12-13 м/с и 15 м/с во Внуково и Домодедово соответственно. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



