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Осень или лето?



ИА "Метеоновости" / 11:22 Четверг, 13 сентября



На юге Центрального федерального округа погода по-прежнему балует летним теплом. По северным и западным областям накануне уже прошли фронты атлантического циклона, а южные и юго-восточные области оставались под прикрытием солнечного антициклона. Там положительная аномалия средней за сутки температуры составляла в прошедшие сутки 4-6 градусов.



Вот в некоторых городах Черноземья и были зафиксированы новые температурные рекорды для 12 сентября. В Ельце воздух прогрелся до 27,6 градусов, прежний рекорд, державшийся с 1963 года, имел значение 27, 2 градуса. В Воронеже новый максимум для 12 сентября теперь составляет ровно 28 градусов, прежний экстремум 2001 года был превзойден на 0,2 градуса.



Нельзя не отметить уникальный рекорд, состоявшийся еще 11 сентября в Орле, там температура воздуха в этот день подскочила до 28 градусов, а прежний максимум был значительно скромнее, всего 25, 5 градуса, он был зафиксирован в 1995 году. Кстати в Орле всего за 11 первых дней месяца температура уже четырежды устанавливала новые рекорды сентябрьской жары. Причем 2 сентября 2018 года воздух прогрелся в середине дня до 31,3 градусов! И это пока самая высокая температура сентября, наблюдавшаяся в Орле за последние 60 лет! Прежний абсолютный рекорд сентября составлял 30,7 градуса, он был зафиксирован ровно 10 лет назад.



В Орле сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, это будет проходить атмосферный фронт, который медленно смещается с северо-запада ЕТР, поэтому станет прохладнее. А вот более южные и восточные области Черноземья по-прежнему имеют шансы на новые рекорды температуры. В Воронежской области местами воздух прогреется до +29, в Тамбовской и Липецкой областях до +28 градусов.



Однако такая жара и отсутствие осадков опасны усугублением и без того высокой пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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