Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
13 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Осень или лето?

ИА "Метеоновости" / 11:22 Четверг, 13 сентября

  На юге Центрального федерального округа погода по-прежнему балует летним теплом. По северным и западным областям накануне уже прошли фронты атлантического циклона, а южные и юго-восточные области оставались под прикрытием солнечного антициклона. Там положительная аномалия средней за сутки температуры составляла в прошедшие сутки 4-6 градусов.

Вот в некоторых городах Черноземья и были зафиксированы новые температурные рекорды для 12 сентября. В Ельце воздух прогрелся до 27,6 градусов, прежний рекорд, державшийся с 1963 года, имел значение 27, 2 градуса. В Воронеже новый максимум для 12 сентября теперь составляет ровно 28 градусов, прежний экстремум 2001 года был превзойден на 0,2 градуса.

Нельзя не отметить уникальный рекорд, состоявшийся еще 11 сентября в Орле, там температура воздуха в этот день подскочила до 28 градусов, а прежний максимум был значительно скромнее, всего 25, 5 градуса, он был зафиксирован в 1995 году. Кстати в Орле всего за 11 первых дней месяца температура уже четырежды устанавливала новые рекорды сентябрьской жары. Причем 2 сентября 2018 года воздух прогрелся в середине дня до 31,3 градусов! И это пока самая высокая температура сентября, наблюдавшаяся в Орле за последние 60 лет! Прежний абсолютный рекорд сентября составлял 30,7 градуса, он был зафиксирован ровно 10 лет назад.

В Орле сегодня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, это будет проходить атмосферный фронт, который медленно смещается с северо-запада ЕТР, поэтому станет прохладнее. А вот более южные и восточные области Черноземья по-прежнему имеют шансы на новые рекорды температуры. В Воронежской области местами воздух прогреется до +29, в Тамбовской и Липецкой областях до +28 градусов.

Однако такая жара и отсутствие осадков опасны усугублением и без того высокой пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Пт.
14 сен.
+21
Сб.
15 сен.
+23
Вс.
16 сен.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Эль-Кувейт		 -5
Форт-Нельсон

некомфортное место: Ян-Майен
комфортное место: Яремча

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100