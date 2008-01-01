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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:50 Четверг, 13 сентября



Московский регион по-прежнему будет находиться под влиянием южной части обширного атлантического циклона, центр которого медленно смещается с запада на восток по северу ЕТР. При облачной с прояснениями погоде, преимущественно в первой половине дня местами пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха после обеда в столице составит 18..20 градусов, по области от 15 до 20. Ветер западного направления 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 748 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



Погода в Московском мегаполисе уже перестроилась и стала больше похожа на осеннюю. Влажностный режим близок по метеопараметрам к климатическим показателям, содержание кислорода также будет нормальным. Однако температура еще остается выше сентябрьских показателей. Для большинства людей ничего необычного в такой перестройке нет, и на самочувствии не скажется. Однако, для метеозависимых, особенно с "букетом" хронических заболеваний, осенняя перестройка в погоде может вызывать обострения так называемых сезонных заболеваний. В первую очередь это заболевания суставов воспалительного и дегенеративного характера, после травм и перенесенных операций на суставах, влажно-прохладная погода может стать причиной появления скованности, усиления болей которые сопровождаются общим ухудшением самочувствия. Стоит сказать и о сезонном обострении бронхо-легочной патологии, язвенной болезни желудка, многих кожных заболеваний. После летнего отдыха в осеннюю пору мы вступаем с более повышенными адаптационными и защитными, но, тем не менее, необходимо по рекомендациям врачей проводить сезонную медикаментозную профилактику. Еще одним неблагоприятным фактором для метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов, с частыми приступами мигрени и вегетативными расстройствами могут стать неустойчивый геомагнитный фон. Не стоит забывать о препаратах нормализующих артериальное давление, улучшающие сердечную и нервную системы.



Постарайтесь использовать и этот относительно теплый день для прогулок на свежем воздухе и укрепления Вашего здоровья! / meteonovosti.ru /



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