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О заморозках на Урале



ИА "Метеоновости" / 14:02 Среда, 12 сентября



Заморозки пришли в Уральский регион. Температура воздуха здесь немного ниже привычных значений. И погодные условия определяет антициклон. В ночные часы при ясном небе воздух остывает до отрицательных значений. Под утро 12 сентября в Челябинской области температура понизилась до -1 градуса, а в Свердловской области до -2 градусов.



13сентября влияние на погоду в регионе начнет оказывать циклонический вихрь и его атмосферные фронты. В северных районах пройдут дожди различной интенсивности. Лишь в Челябинской и Курганской областях осадков не ожидается. В дневные часы местами порывы ветра 13-18 м/с. Температура воздуха днем 15..20 градусов, на севере Пермского края до 10, в Челябинской области 21..26 градусов. Ночью преобладающая температура воздуха 4..9 градусов, в горах и низинах Свердловской области до +1, в горах и низинах Челябинской области заморозки до -3 градусов. / meteonovosti.ru /



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